الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الوديات سلاح الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى فى دورى نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، نظيره القناة وديا، الخميس المقبل، على ملعب الأخير، استعدادا لملاقاة الأهلى، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات دورى نايل.

موعد كلاسيكو الإسماعيلي والأهلي بدوري نايل

يواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي، في الأول من مايو المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بدوري نايل.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة إيهاب جلال، لتجهيز اللاعبين بالشكل المثالي واستغلال الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي ظهروا عليها خلال مباراة الاتحاد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

مدرب الإسماعيلي يتحدث عن التعادل مع الاتحاد السكندري

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، إن الفريق لعب من أجل الثلاث النقاط وأهدر عدة فرص كانت أهداف محققة، مشيرا إلى أن تلك المباراة هي ثالث مباراة على التوالي يبدأ فيها الفريق بشكل غير جيد ولكن تعديلات إيهاب جلال تساعد الدراويش دائما على العودة بشكل سريع.

وأضاف: "عبد الرحمن مجدي لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ومن أهم لاعبي الفريق وخاض كما كبيرا من المباريات هذا الموسم، ووجود أحمد الشيخ يساعد عبد الرحمن مجدي على الظهور بشكل قوي ومميز".

واكمل تصريحاته:" سيطرنا على مباراة الاتحاد بفضل أداء وجهد اللاعبين والقادم أفضل، نسعى لتحقيق انتصارين متتاليين من أجل اكتساب اللاعبين لمزيد من الثقة".

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل 

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات و7 تعادلات و8 هزائم.

الاسماعيلى دوري نايل الاهلى الاتحاد

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