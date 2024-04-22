تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي بدوري نايل

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر لمواجهة الإسماعيلي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدوري نايل

ويستضيف زعيم الثغر نظيره الدراويش، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في اليوم الأول من الجولة التاسعة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

خط الدفاع.. هشام صلاح ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط..ناصر ناصر وعمر الوحش، وعمرو صالح وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم.. بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

عمر صلاح ومحمود شبانه، وسيف تقا وشريف رضا، ومورو ساليفو وبلال السيد، عبدالغني محمد وأحمد عيد، بيكالي أوبامي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدوري نايل

ينقل كلاسيكو الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه الإعلامي تامر صقر، بصاحبت الكباتن محمد عمر ومحمد صلاح أبو جريشة، بينما يتولى التعليق على مهمة المباراة مؤمن حسن، والمراسل صلاح عقده.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدوري نايل

يقود كلاسيكو الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، طاقم تحكيمي مكون من أمين عمر للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، وأسامة عبد اللطيف حكم مساعد مساعد ثان، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز ساحق للدراويش على سيد البلد بنتيجة 3/1.

موقف الاتحاد السكندري بدوري نايل

يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع، تقام خلال شهر مايو المقبل.

وحقق زعيم الثغر، الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلها، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 3 مواجهات.

وكان الاتحاد السكندري، حقق تعادلا إيجابيا مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل فريق في المواجهة الماضية.