مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام سيراميكا بدوري نايل

أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

ويلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في اليوم الثاني من الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط: ناصر ناصر وخالد الغندور، وعمرو صالح وأحمد عادل ميسي، وبنجامين بواتينج.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. عمر صلاح ومحمود شبانه، وعمر الوحش وشريف رضا، ومورو ساليفو وبلال السيد، وعبدالغني محمد وأحمد عيد، وبيكالي أوبامي.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، في ثاني أيام الجولة الثامنة عشر بدوري نايل، عصر اليوم الخميس، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، يضم كلا من الإعلامي تامر صقر، ومعه الكباتن فاروق جعفر وشادي محمد، وأحمد عبدالملك مراسلا من أرض الملعب.

ويتولى مهمة التعليق على المباراة، المعلق محمد الكواليني.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بدوري نايل

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، في الجولة الثامنة عشر بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه أحمد صلاح حكم مساعد أول وكريم سعيد حكم مساعد ثان، ومعهم إبراهيم محمد كحكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو، وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

موقف سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بدوري نايل

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 23 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الحادي عشر، تقام في وقت لاحق.

واستطاع سيراميكا كليوباترا، تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في 5 مواجهات ومثلها هزيمة.

في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري، في المربع الذهبي، وتحديدا المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع، وحقق زعيم الثغر سبعة انتصارات، وتعادل ست مرات وخسر 3 مباريات.

وكان الاتحاد السكندري، استطاع التفوق في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف، سجله هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو.