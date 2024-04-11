مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام الزمالك

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الزمالك في الجولة الثامنة المؤجلة من دوري نايل.

ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو الآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب – إسلام أبو سليمة – سيف تقا – شريف رضا

خط الوسط: مورو ساليفو - مصطفى إبراهيم – خالد الغندور

خط الهجوم: بنجامين بواتينج - أجوستينو مابولولو – أحمد عادل