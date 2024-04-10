مابولولو يزينها.. قائمة الاتحاد السكندري لملاقاة الزمالك بمؤجلات دوري نايل (صورة)

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة زعيم الثغر للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لملاقاة الزمالك، ضمن مؤجلات دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بدوري نايل (2023/2024)

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بمؤجلات دوري نايل (2023/2024)

وشهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة الزمالك، تواجد هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو، على رأس القائمة.

وجاءت اختيارات العشري على النحو التالي..

المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح وشريف رضا، ومصطفى إبراهيم ومحمود شبانه، وسيف تقا وإسلام أبو سليمة، وكريم الديب والحبيب حسن، وخالد الغندور ومورو ساليفو، وعمرو صالح وعمرو الوحوش، وناصر ناصر وهاني الطامي، وأحمد عادل ميسي وعبدالغني محمد، وأحمد عيد وبيكالي اوبامي، وبينجامين بواتينج ومابولولو.

قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك بمؤجلات دوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، الذي تتصدف مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك (2024)، المقرر إقامتها مساء غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الاتحاد السكندري بجدول دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة فقط من أصل 17، حيث لا يزال يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام منافس الزمالك اللدود (الأهلي)، تقام خلال شهر مايو المقبل.

واستطاع زعيم التغر تحقيق الفوز في 7 مباريات و6 تعادلات وهزيميتين.

وكان الاتحاد السكندري، حقق فوزا مثيرا على نظيره المصري البورسعيدي، في الجولة الماضية بنتيجة 3/2، في كلاسيكو البحر المتوسط.