التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد عودة شيكا والسعيد وماهر

يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري نايل عندما يواجه الاتحاد السكندري غدا الخميس، باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة وله 5 مباريات مؤجلة وحقق الزمالك 4 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر 4 مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وبعد الهزيمة في آخر مبارياته بدوري نايل أمام الجونة يرفع الزمالك شعار لابديل عن الفوز أمام الاتحاد السكندري.

عودة عبدالله السعيد وماهر وجعفر

الزمالك يستعيد جهود 3 لاعبين في مباراة الاتحاد السكندري وهم عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر الذين لم يشاركوا في مباراتي مودرن فيوتشر في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية وشيكابالا بعد تعافيه من نزلة البرد التي منعته من المشاركة أمام مودرن فيوتشر بينما يغيب محمد صبحي ومحمود علاء وإبراهيم نداى ويوسف أوباما بسبب الإصابة وسيخضع مصطفى شلبي لاختبار طبي في تدريب الفريق اليوم لتحديد امكانية مشاركته أمام الاتحاد السكندري بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة مودرن فيوتشر يوم الأحد الماضي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك سيقوم بإجراء بعض التعديلات في التشكيل الأساسي ومنها عودة عبدالله السعيد وناصر ماهر وناصر منسي في حالة عدم مشاركة مصطفى شلبي أما إذا شارك مصطفى شلي فسيجلس ناصر ماهر على مقاعد البدلاء والتشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الاتحاد السكندري غدا يتكون من ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد أبوالفتوح

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – ناصر ماهر

خط الهجوم: عبدالله السعيد – ناصر منسي.