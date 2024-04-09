الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندرى يسعى لفك عقدة الزمالك بعد 10 مباريات بلا انتصارات

الزمالك يتفوق تاريخيًا
الزمالك يتفوق تاريخيًا على الاتحاد السكندرى

شهدت المباريات العشر الأخيرة التي جمعت فريقي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري تفوقا كاسحا للفارس الأبيض الذي فاز سبع مرات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل الزمالك 19 هدفا مقابل ستة أهداف فقط للاتحاد السكندري، وكانت النتائج كما يلي:

4 أغسطس 2018، فاز الزمالك 5-1 باستاد بتروسبورت، وسجل الأهداف محمود عبدالمنعم “كهربا” ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء من ركلة جزاء ومحمد عنتر، وسجل خالد قمر هدف الاتحاد السكندري.

15 يناير 2019، فاز الزمالك 3-1 باستاد الإسكندرية وسجل للزمالك عمر السعيد ومحمود كهربا ومحمود علاء من ركلة جزاء، وسجل خالد الغندور هدف الاتحاد السكندري، وشهدت المباراة طرد الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري وزميله محمد رزق وطرد محود جنش حارس الزمالك.

23 سبتمبر 2019، فاز الزمالك باستاد بتروسبورت بهدف سجله مصطفى محمد.

10 أغسطس 2020، تعادل الفريقان 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل التونسي فرجاني ساسي للزمالك وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندري.

7 فبراير 2021، فاز الزمالك باستاد القاهرة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما، وشهدت المباراة طرد الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري.

10 أغسطس 2021، فاز الزمالك 2-1 باستاد الإسكندرية وسجل يوسف أوباما ومحمد عبدالشافي للزمالك، وخالد قمر للاتحاد السكندري.

19 أبريل 2022، فاز الزمالك في الإسكندرية بهدفين سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني، وشهدت المباراة طرد البوركيني سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري.

23 أغسطس 2022، تعادل الفريقان في استاد القاهرة بهدف لكل منهما وسجل إبراهيم حسن للزمالك وتعادل محمود حمدي الونش للزمالك، وشهدت المباراة طرد حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك.

11 يناير 2023، تعادل الفريقان بدون أهداف باستاد برج العر ب بالإسكندرية.

5 يونيو 2023، فاز الزمالك 2-1 باستاد القاهرة وسجل التونسي سيف الجزيري هدفي الزمالك، وخالد الغندور هدف الاتحاد السكندري.

الزمالك الاتحاد السكندرى يوسف أوباما محمود كهربا محمود علاء

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