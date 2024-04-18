دوري نايل.. سيراميكا كليوباترا يواجه الاتحاد السكندري فى مباراة تضميد الجراح

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة عصر اليوم بملعب المقاولون العرب في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري نايل.

سيراميكا يفتقد جهود محمد شكري

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الحادي عشر، وحقق سيراميكا كليوباترا ستة انتصارات، وتعادل خمس مرات، وخسر خمس مباريات، وسجل 26 هدفا، ودخل مرماه 18 هدفا، ولم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع زد إف سي والمصري والهزيمة أمام سموحة، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 26 والتقدم للمركز الخامس.

ويستعيد سيراميكا كليوباترا جهود أحمد رمضان بيكهام وأحمد هانى بعدما غابا عن مباراة المصري بسبب الإيقاف بينما يغيب محمد شكري للإصابة.

في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري في المركز الرابع برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع، وحقق الاتحاد السكندري سبعة انتصارات، وتعادل ست مرات وخسر ثلاث مباريات، وسجل 21 هدفا واهتزت شباكه 19 مرة وبعد أربع مباريات دون خسارة نال الفريق هزيمة ثقيلة في أخر مبارياته أمام الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30 واحتلال المركز الثاني .

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سيراميكا كليوباترا

طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى اختار24 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وعمرو خليل ومصطفى إبراهيم وسيف تقا وإسلام أبو سليمة وكريم الديب وشريف رضا ومحمود شبانة والحبيب حسن وخالد الغندور وناصر ناصر وعمرو صالح وعمرطارق الوحش ومورو ساليفو وبلال السيد وعبد الغني محمد وبيكالي أوبامي وأحمد عيد وهاني الطامي وفوزي الحناوي وأحمد عادل ميسي وبينجامين بواتينج وكريستوفاو مابولولو.

يدير المباراة محمود ناجي، ويساعده أحمد صلاح وكريم سعيد، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.