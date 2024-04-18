بالقوة الضاربة.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندرى بدورى نايل

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، بمسابقة دوري نايل (موسم 2024/2023).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بدوري نايل

يستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس، على استاد الجبل الأخضر، في اليوم الثاني من الجولة الثامنة عشرة بمسابقة دوري نايل (2024/2023).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، في ثاني أيام الجولة الثامنة عشرة بدوري نايل، عصر اليوم الخميس، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق المباراة تقديم استديو تحليلي، يضم الإعلامي تامر صقر، ومعه الكباتن فاروق جعفر وشادي محمد، وأحمد عبدالملك مراسلًا من أرض الملعب.

ويتولى مهمة التعليق على المباراة، المعلق محمد الكواليني.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بدوري نايل

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، في الجولة الثامنة عشرة بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من محمود ناجي حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد صلاح حكم مساعد أول وكريم سعيد حكم مساعد ثان، ومعهم إبراهيم محمد كحكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو، وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

موقف سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بدوري نايل

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 23 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الحادي عشر، تقام في وقت لاحق.

واستطاع سيراميكا كليوباترا تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضرًا في 5 مواجهات ومثلها هزيمة.

في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري في المربع الذهبي، وتحديدًا المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع، وحقق زعيم الثغر سبعة انتصارات، وتعادل ست مرات وخسر ثلاث مباريات.

وكان الاتحاد السكندري استطاع التفوق في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف، سجله هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو.