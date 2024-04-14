الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيراميكا يفرض التعادل الإيجابى على المصرى فى الدورى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فرض فريق سيراميكا كليوباترا التعادل الإيجابي على المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل موسم 2023/ 2024.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح معتز زدام في تسجيل التقدم لصالح المصري في الدقيقة 56.

وأدرك فريق سيراميكا كليوباترا التعادل في الدقيقة 86 عن طريق أحمد ياسر ريان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية.

وارتفع رصيد المصري عند 28 نقطة بعد خوضه 17 مباراة في المركز الثالث، كما رفع سيراميكا رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب بعد خوضه 16 مباراة.

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