أحمد ياسر ريان وإيبوكا يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام زد فى الدورى

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام زد في الجولة 17 من الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويتواجد زد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

على الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - عبدالرحمن بودي - ابراهيم محمد - محمد توني - صامويل أمادي - فيڤور اكيم - مروان عثمان.

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