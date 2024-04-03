الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد ياسر ريان وإيبوكا يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام زد فى الدورى

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام زد في الجولة 17 من الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويتواجد زد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

على الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - عبدالرحمن بودي - ابراهيم محمد - محمد توني - صامويل أمادي - فيڤور اكيم - مروان عثمان.

اقرأ أيضا.. دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يواجه زد إف سى فى صراع دخول المربع الذهبى

سيراميكا كليوباترا إف سى زد بطولة دوري نايل أمد ياسر ريان مباراة سيراميكا كليوباترا وزد

مواد متعلقة

دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يواجه زد إف سى فى صراع دخول المربع الذهبى

سيراميكا كليوباترا يحتفل بانضمام "القندوسى" لمنتخب الجزائر خلال توقف مارس

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

جثامين عمال "المطبخ المركزى العالمى" تصل إلى مصر لنقلها إلى بلدانهم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

لجين عمران: "قاطعت صديقتى المقربة علشان كانت بتفضفض لجوزى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى