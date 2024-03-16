السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيراميكا كليوباترا يحتفل بانضمام "القندوسى" لمنتخب الجزائر خلال توقف مارس

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

احتفل نادي سيراميكا كليوباترا بانضمام أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق إلى قائمة منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

 

وكان فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، قد أعلن قائمة الفريق لمباراتي بوليفيا وجنوب أفريقيا.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه على فيس بوك، صورة أحمد القندوسي معلقًا عليها " لاعبنا أحمد قندوسي ينضم إلى منتخب الجزائر في التوقف الدولي لشهر مارس.. نتمنى لك التوفيق".

ويقدم أحمد القندوسي مستويات مميزة مع سيراميكا هذا الموسم، سواء في بطولة الدوري أو كأس رابطة الأندية المحترفة أو بطولة السوبر التي أقيمت في الإمارات، مساهما فى 12 هدفا رفقة فريقه منذ خروجه معارا من الأهلي في بداية الموسم.

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سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي منتخب الجزائر توقف مارس قائمة منتخب الجزائر

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