الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يواجه زد إف سى فى صراع دخول المربع الذهبى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا خسر أخر مبارياته أمام سموحة

يحل زد إف سي ضيفًا على فريق سيراميكا كليوباترا في العاشرة مساء اليوم بملعب المقاولون العرب في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين، كلاهما يسعى لحصد النقاط الثلاث ودخول المربع الذهبي في جدول دوري نايل.

سيراميكا كليوباترا ودخول المربع الذهبي 

يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع المصري والزمالك من الأسبوعين العاشر والحادي عشر وحقق الفريق ستة انتصارات، تعادل ثلاث مرات، خسر خمس مباريات، سجل 24 هدفًا ودخل مرماه 16، وجمع سبع نقاط من آخر أربع مباريات بالتعادل مع الجونة ثم الفوز على بلدية المحلة والمقاولون والهزيمة أمام سموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 24.

وحرص أيمن الرمادي على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق زد إف سي، وقام بشرح مواطن القوة والضعف في صفوفه للاعبيه وطالبهم بتحقيق الفوز لتأكيد نوايا الفريق في المنافسة بقوة على دخول المربع الذهبي.

زد إف سي والعودة للانتصارات

على الجانب الآخر، يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبدالعاطي المركز الخامس برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن، وحقق الفريق خمسة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراتين، وسجل 19 هدفًا ودخل مرماه 15، ولم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات بالتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري والهزيمة أمام إنبي ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 26.

وطالب مجدي عبدالعاطي لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات حتى يحافظ الفريق على مكانه بين الكبار في جدول دوري نايل.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده شريف عبدالله ومحمد فاروق ومعهم حمادة القلاوي حكمًا رابعًا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل سيراميكا كليوباترا زد إف سي أيمن الرمادي مجدي عبد العاطي

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