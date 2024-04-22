تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي تشكيل الدراويش الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

ويحل الدراويش ضيفا على نظيره سيد البلد في السابعة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في اليوم الأول من الجولة التاسعة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : محمد بيومي ومحمد نصر ومحمد دسوقي وحمدي النقاز.

خط الوسط: حاتم سكر ومحمد مخلوف وهشام محمد وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج وأحمد الشيخ.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي حارسًا ومعه عصام صبحي، وعبد الله حسني وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عبد السميع ومحمد حسن، ومروان حمدي وإيريك تراوري، وحسن صابر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدوري نايل

ينقل كلاسيكو الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه الإعلامي تامر صقر، بصاحبت الكباتن محمد عمر ومحمد صلاح أبو جريشة، بينما يتولى التعليق على مهمة المباراة مؤمن حسن، والمراسل صلاح عقده.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدوري نايل

يقود مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري نايل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، طاقم تحكيمي مكون من أمين عمر للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، وأسامة عبد اللطيف حكم مساعد مساعد ثان، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.

موقف الإسماعيلي بدوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة.

وحقق الدراويش، الفوز في 4 مباريات و6 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 8 مواجهات، كانت أخرهم أمام زد في الجولة الماضية بنتيجة 2/1.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الدور الأول، بين الفريقين قد انتهت لصالح الفريق الأصفر بنتيجة 3/1.