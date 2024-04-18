أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة زد والإسماعيلي بدوري نايل

ويحل زد ضيفا على نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية، في اليوم الثاني من الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلي بدوري نايل

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا ومصطفى العش، ومحمد إسماعيل وأحمد زكي.

خط الوسط: أحمد الصغيري وماتا ماجاسا، وعبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى سعد وديلسون كاموني، بيتر موتوموسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. إسلام إسماعيل ومحمد سمير ثابت، وعمرو حسام ومحمود نبيل، وعلي جمال ورأفت خليل، ومحمد سوانية.

القنوات الناقلة لمباراة زد والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي وزد، في ثاني أيام الجولة الثامنة عشر بدوري نايل، مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، يضم الإعلامي كريم خطاب، مع الكباتن محمد صلاح أبو جريشة وسامي الشيشيني، وشريف عادل مراسلا من أرض الملعب.

بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد عفيفي.

طاقم تحكيم مباراة الإٍسماعيلي وزد بدوري نايل

يقود مباراة الإسماعيلي وزد، تحكيمي طاقم مكون من محمد سلامة "ميدو" للساحة، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، وصالح محمد حكم مساعد ثان، ومعهم جلال أحمد كحكم رابع، ومحمود بسيوني حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

موقف الإٍسماعيلي وزد بدوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبع هزائم، أما زد فيأتي في المركز السادس برصيد 24 نقطة من خمسة انتصارات وتسعة تعادلات وثلاث هزائم.

وتجدر الإشارة إلى أن زد، قد حسم نتيجة مواجهة الدور الأول أمام الإسماعيلي، لصالحه بهدف نظيف.