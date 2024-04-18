الشوط الأول.. زد يتقدم على الإسماعيلي في عقر داره

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وزد، المقام حاليا على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين.

أفتتح التسجيل لزد، أحمد الصغيري، في الدقيقة الـ19، بعد تسديدة صاروخية أمام منطقة الجزاء، سكنت شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة الـ29، كاد يضيف أحمد زكي، ثاني أهداف زد، من عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء على رأس محمد إسماعيل الذي مرر الكرة للمدافع الذي سددها بجوار المرمى.

مع نهاية الشوط الأول، كثف لاعبو الإسماعيلي من هجومهم على مرمى زد من أجل إدراك التعادل، لكن دون جدوى.

ومع الدقيقة الـ44، يضيف عبدالرحمن البانوبي، ثاني أهداف زد، عقب تمريرة رائعة من زميله مصطفى سعد “ميسي”، ليجد نفسه منفردا بالمرمى مسددا الكرة داخل الشباك.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: محمد دسوقي ومحمد نصر، ومحمد عمار ومحمد بيومي.

خط الوسط: عمر الساعي وهشام محمد، ومحمد مخلوف وإيريك تراوري، وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمد فوزي وعبدالكريم مصطفى، وعماد حمدي ومحمد زيدان، وحمدي النقاز ومحمد حسن، وأحمد الشيخ ومحمد عبدالسميع، ومروان حمدي.

تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا ومصطفى العش، ومحمد إسماعيل وأحمد زكي.

خط الوسط: أحمد الصغيري وماتا ماجاسا، وعبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى سعد وديلسون كاموني، بيتر موتوموسي.

يجلس على مقاعد البدلاء إسلام إسماعيل ومحمد سمير ثابت، وعمرو حسام ومحمود نبيل، وعلي جمال ورأفت خليل، ومحمد سوانية.