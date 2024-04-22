الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الاتحاد السكندري والإسماعيلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والإسماعيلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كلاسيكو الاتحاد السكندري والإسماعيلي، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بدوري نايل.

جاءت أحداث الشوط الأول، ساخنة للغاية بين الفريقين، لرغبة لكلاهما في أحرز هدف التقدم.

وفي الدقيقة الـ21 يستغل مابولولو هداف الاتحاد، خطا فادح من دفاع الإسماعيلي، ليقوم بمرواغة أحمد عبدالمنعم، حارس الدواريش، مرسلا الكرة لزميله بواتينج الذي قام بوضع الكرة بكل سهولة داخل المرمى.

ومن تمريرة رائعة من عبدالرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي، ينجح محمد بيومي، في أحرز التعادل للدراويش، وذلك في الدقيقة الـ39.

وكان الاتحاد السكندري بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

خط الدفاع.. هشام صلاح ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط.. ناصر ناصر وعمر الوحش، وعمرو صالح وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم.. بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. 

عمر صلاح ومحمود شبانه، وسيف تقا وشريف رضا، ومورو ساليفو وبلال السيد، عبدالغني محمد وأحمد عيد، بيكالي أوبامي.

بينما كان تشكيل الإسماعيلي التالي..

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : محمد بيومي ومحمد نصر ومحمد دسوقي وحمدي النقاز. 

خط الوسط: حاتم سكر ومحمد مخلوف وهشام محمد  وعبد الرحمن مجدي. 

خط الهجوم: نادر فرج وأحمد الشيخ.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي حارسًا ومعه عصام صبحي، وعبد الله حسني وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عبد السميع ومحمد حسن، ومروان حمدي وإيريك تراوري، وحسن صابر.

موقف الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدوري نايل 

وبهذه النتيجة يظل الاتحاد السكندري في المركز الثالث مكرر مع إنبي بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 29 نقطة لكلاهما، بينما يرفع الإسماعيلي رصيده لـ19 نقطة، في المركز الثالث عشر.

ويمتلك الاتحاد السكندري، مباراة مؤجلة مع الأهلي، من الجولة التاسعة تقام خلال شهر مايو المقبل.

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