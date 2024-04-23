الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دريمز الغانى يعلن فتح باب المدرجات لجماهيره مجانًا فى لقاء الزمالك

الزمالك ودريمز
الزمالك ودريمز

أعلن نادي دريمز الغاني عن فتح باب المدرجات بالمجان أمام الزمالك في لقاء الأحد المقبل بإياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز في لقاء الذهاب الذي أقيم على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وأشار نادي دريمز في بيان رسمي إلى فتح المدرجات مجانا لكل الجماهير الغانية التي ترغب في دعم الفريق أمام الزمالك لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية.

وتعادل الزمالك سلبيا مع دريمز الغاني في لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية على ستاد القاهرة وهو ما جعل مباراة الإياب في غاية الصعوبة.

وجاءت خطوة دريمز لفتح الباب لدعم الجماهير الغانية لهم في تلك المواجهة خاصة وأن الفريق لا يتمتع بشعبية كبيرة في غانا من الأساس وهو ما دفعهم لمطالبة جماهير كل الفرق الغانية للحضور ومساندتهم في تلك المواجهة.

تصريح مدرب دريمز

ويرى المدير الفني عبد الكريم زيتو، مدرب نادي دريمز الغاني، أن فريقه تمكن من مفاجأة الزمالك عندما فرض عليه التعادل دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب القاهرة، ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال زيتو في تصريحات عبر موقع "JoySports" الغاني: "عندما تنظر إلى ترتيبنا في الدوري ستحصل على انطباع مختلف عن الواقع لذا تفاجأ الزمالك بأدائنا الجيد".

وأضاف: "كانوا يعتقدون أننا أولاد صغار لكنهم أدركوا لاحقًا عكس ذلك ثم كان عليهم الضغط والضغط، وفي النهاية لم يتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "سأغير خطتي في الإياب، ولن نعود إلى الوراء من أجل الدفاع".

قبل أن يختتم: "الفريقان لديهما فرصة في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، لكن الميزة التي يملكها دريمز أنه سيلعب على أرضه وبين مشجعيه".

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