الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك فى غانا.. وسفر 3 من المجلس مرافقين

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رئيس بعثة الفريق في رحلة غانا لمواجهة دريمز في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر أن حسام المندوه أمين صندوق الزمالك سيتولى رئاسة بعثة الفريق في رحلة غانا على أن يسافر كل من حسين لبيب رئيس الزمالك وأحمد سليمان وعمرو أدهم عضوا مجلس الإدارة مرافقين مع البعثة.

وتسافر بعثة الزمالك إلى غانا يوم الخميس المقبل على متن طائرة خاصة.

وأنهى مسئولو الزمالك كل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق والاطمئنان على ملاعب التدريب وفندق الإقامة هناك.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

تعليق جوميز على التعادل مع دريمز

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه كان بعيداً عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" هناك سببين لعدم الفوز في اللقاء، الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الثاني".

وتابع جوميز:" حاليا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولا بد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني :" بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتمل بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، ولكننا سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأن الفريق بذل قصارى جهده".

وقال جوميز: "مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء الذهاب، وعلينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، وسنسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة ".

الزمالك غانا دريمز حسام المندوه حسين لبيب

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