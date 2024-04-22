الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية الأربعاء بمشاركة أكثر من 10 دول

البطولة العربية العسكرية
البطولة العربية العسكرية للفروسية

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتنطلق البطولة من يوم 24 أبريل وحتى 27 أبريل، بمشاركة أكثر من 10 دول عربية بمدينة مصر الدولية الأوليمبية.

رئيس اتحاد الفروسية: نسعى لنهضة اللعبة فى مصر

أكد إسماعيل شاكر، رئيس اتحاد الفروسية، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة على استضافة إحدى البطولات العربية فى شهر أكتوبر المقبل، كما تستعد مصر للمشاركة في بطولة الألعاب الفروسية 2026 التى ستقام بألمانيا.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر البطولة العربية العسكرية، أن الفروسية ستشارك في الأولمبياد بفارس واحد، مع وجود خطة طموحة على مستوى الناشئين والمستوى المحلى على أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم بطولات فى أماكن  سياحية مختلفة.

واختتم تصريحاته قائلا، "نسعى جميعا لنهضة الفروسية فى جمهورية مصر العربية".

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رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية: المدينة الأولمبية إحدى القلاع الحديثة في مصر

وجه العميد أركان يوسف دسمال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للبطولة العربية العسكرية للفروسية، ومساعيه لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية.

وقال دسمال في المؤتمر الصحفى للبطولة، إن الاتحاد العربى يعمل على تطوير الحركة الرياضية فى القوات المسلحة، وعقد دورات تدريبية وتاهيلية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة فى الدول العربية

واختتم حديثه مؤكدا أن المدينة الأولمبية إحدى القلاع الحديثة فى جمهورية مصر العربية، والتي ستستضيف البطولة العربية العسكرية في نسختها الأولي في الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري.

البطولة العربية العسكرية للفروسية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتحاد الفروسية الاتحاد العربى للرياضة العسكرية

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