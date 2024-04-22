الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يشيد بتوجيهات الرئيس لتنمية سيناء ويهنئ بالعيد الـ 42 لتحريرها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

تحقيق التنمية في ربوع سيناء

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفي برقيته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية ببذل قصارى الجهود من جميع أجهزة الدولة؛ من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص العمل؛ في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأربعين حضن الوطن

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم الأحد 21-4-2024

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

"التنمر وأضرار التسرب من التعليم".. ندوة توعوية بقرية الشيخ زايد بشمال سيناء

لهذا السبب اعتذرت "تحية كاريوكا" عن موعد المحب الولهان

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

وسيم السيسى: أجدادنا كانوا يصومون 30 يومًا فى السنة.. والحج كلمة مصرية تعنى «الاتجاه إلى النور»

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

صندوق أسرار ميريت صلاح السعدني.. من رفض الواسطة إلى التربية الريفية الأصيلة (فيديو)

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يستقيل بعد تحمله مسئولية أحداث 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى