برشلونة يكشف التشخيص النهائى لإصابة دى يونج وتكهنات بانتهاء موسمه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، التشخيص النهائي لإصابة النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق، والتي تعرّض لها أمام ريال مدريد.

وتعرّض فرينكي دي يونج للإصابة خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، ليضطر للخروج من أرض الملعب بعد تدخل قوي من فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد.

برشلونة يكشف التشخيص النهائي لإصابة دي يونج

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصبة "إكس"، أكد خلالها أن فرينكي دي يونج خضع لفحوصات طبية شاملة، صباح اليوم الاثنين، والتي أثبتت أنه يُعاني من التواء في الكاحل الأيمن.

من جانبه، أكد الصحفي "توني خوان مارتي"، والذي يعمل في صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فرينكي دي يونج سيغيب عن المباريات خلال الفترة المقبلة، وربما قد انتهى موسمه مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن دي يونج قد يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع، أي بالتزامن مع انتهاء الموسم الجاري بنهاية شهر مايو المقبل.

ولكن في حال نجح دي يونج في التعافي سريعًا والاستجابة للعلاج، فإنه قد يلحق المباراة الأخيرة لفريق برشلونة أمام إشبيلية، المُقرر إقامتها يوم 26 مايو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة قاسية على يد غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة، أي بفارق 11 نقطة كاملة، بعد خوض 32 جولة حتى الآن.