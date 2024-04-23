كولر يرفض طلبًا لإمام عاشور بشأن مباراة مازيمبى الكونغولى: لن أُجازف

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول بعد حصوله على تقرير عبدالرحمن الجنيدي إخصائي التأهيل البدني، الذي أكد رغبة اللاعب في قطع برنامجه العلاجي للعودة للمشاركة في مباراة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن كولر تحدث مع اللاعب وحذره من خطورة الاستعجال في العودة للملاعب وهو لم يكتمل شفاوه بنسبة 100%، وأنه كمدرب يثق في إمكاناته ومدى حاجة الفريق لمجهوداته في الوقت الراهن، لكنه لن يجازف بقرار عودته، ما قد يتسبب في استبعاده فترات أطول.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي شدد على رفضه عودة إمام عاشور، وطلب من اللاعب الالتزام بأداء البرنامج العلاجي والتأهيلي حتى تكون عودته دون أي مضاعفات.

وأشار إلى أن اللاعب يرغب في العودة للمشاركة بعد شهر من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في ظل تحفظ الجهاز الطبي، والذي يسعى لتأجيل هذه الخطوة لمدة أسبوعين، على أن يخضع بعض ذلك إلى فحوصات جديدة تحت قيادة الطبيب الذي خضع للجراحة معه لحسم عودته بعد شهر ونصف الشهر أو تأجيل الأمر لمدة شهرين.

الأهلى يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن «راع جديد»

يعقد نادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.



يحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولو شركة بروميتيون تايرإيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تعادل دون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.