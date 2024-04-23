الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يرفض طلبًا لإمام عاشور بشأن مباراة مازيمبى الكونغولى: لن أُجازف

كولر مع إمام عاشور
كولر مع إمام عاشور

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول  بعد حصوله على تقرير عبدالرحمن الجنيدي إخصائي التأهيل البدني، الذي أكد رغبة اللاعب في قطع برنامجه العلاجي للعودة للمشاركة في مباراة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن كولر تحدث مع اللاعب وحذره من خطورة الاستعجال في العودة للملاعب وهو لم يكتمل شفاوه بنسبة 100%، وأنه كمدرب يثق في إمكاناته ومدى حاجة الفريق لمجهوداته في الوقت الراهن، لكنه لن يجازف بقرار عودته، ما قد يتسبب في استبعاده فترات أطول.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي شدد على رفضه عودة إمام عاشور، وطلب من اللاعب الالتزام بأداء البرنامج العلاجي والتأهيلي حتى تكون عودته دون أي مضاعفات.

وأشار إلى أن اللاعب يرغب في العودة للمشاركة بعد شهر من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في ظل تحفظ الجهاز الطبي، والذي يسعى لتأجيل هذه الخطوة لمدة أسبوعين، على أن يخضع بعض ذلك إلى فحوصات جديدة تحت قيادة الطبيب الذي خضع للجراحة معه لحسم عودته بعد شهر ونصف الشهر أو تأجيل الأمر لمدة شهرين.

الأهلى يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن «راع جديد»

يعقد نادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.


يحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولو شركة بروميتيون تايرإيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تعادل دون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور كولر مازيمبي ستاد القاهرة الدولي الاهلى محمود الخطيب

مواد متعلقة

بيبو يكشف حقيقة استدعاء عبدالمنعم وعاشور للمشاركة مع المنتخب فى الأوليمبياد

طبيب الأهلى يرفض مشاركة العائدين من الإصابة أمام مازيمبى

"طبيب نفسى".. كولر يعلن حالة الطوارئ قبل لقاء الإياب أمام مازيمبى

موقف "كولر" من التعاقد مع جناح يانج أفريكانز في الصيف

تشكيل الأهلى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم الأحمر أمام مازيمبى

دورى أبطال إفريقيا| حافلة الأهلى تغادر فندق الإقامة متجهة لملعب مازيمبى

حذر من المهاجم المالى.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل لقاء مازيمبى

تفاصيل برنامج الأهلى فى الكونغو اليوم قبل مواجهة مازيمبى

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع