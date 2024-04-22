"طبيب نفسى".. كولر يعلن حالة الطوارئ قبل لقاء الإياب أمام مازيمبى

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته، غداً الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقررة لها في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ومنح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اللاعبين، راحة سلبية، اليوم الإثنين، عقب العودة من الكونغو، بهدف التقاط الأنفاس وحصول اللاعبين على قسط من الراحة قبل بدء الاستعداد لموقعة الحسم في القاهرة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، عن حالة الطوارئ بين اللاعبين، وطالبهم بطي صفحة مباراة الذهاب باعتبارها نتيجة خادعة وضرورة التركيز بشدة في موقعة الإياب الصعبة أمام الفريق الكونغولي.

وكلف كولر الجهاز المعاون له بتقرير مفصل عن أخطاء لقاء الذهاب من أجل شرحها للاعبين علي هامش المران وعلاجها قبل الإياب، خاصة أنها لا تحتمل أي خطأ من أجل خطف تذكرة الصعود إلى النهائي.

كما كلف مارسيل كولر الدكتور محمد أبوالوفا الطبيب النفسي بالجلوس مع اللاعببين من أجل تحفيزهم وشحنهم قبل اللقاء لا سيما أن الصعود للنهائي لم يحسم بعد، خاصة أن المشوار ما زال ممتدا للإياب بخلاف الحال بالنسبة للاعبي مازيمبى التي تمثل المباراة أهمية أكبر لديهم في خطف التأهل خارج ملعبهم.

وكان كولر، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الكونغو بعد التعادل السلبي مع مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي أقيم عصر أمس الأول السبت.

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

كان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وأن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركتهما في مباراة مازيمبي.‏

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي ‏بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مباراة العودة أمام مازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة الإفريقية التي ينافس علي حصدها للمرة الثانية عشرة في تاريخه.