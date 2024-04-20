كولر: خضنا مباراة صعبة وحققنا نتيجة مُرضية

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه عن أداء الفريق بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحلّ الأهلي ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في ملعب "لوبومباشي" ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة للغاية، الطقس كان حارًا للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "اللاعبون فعلوا كل شيء وكانت هناك فرص للفريقين وأي منهما كان يمكنه الفوز".

وتابع: "نعرف من قبل المباراة أنها ستكون ذهابًا وإيابًا ولا يوجد فريق سجل اليوم وبالتالي الحسم سيكون في القاهرة، ولا شيء حُسم بنتيجة اليوم".

وأكمل: "دائما ما نريد الفوز والتسجيل في كل مباراة، ولكني كمدرب أعرف أن ذلك لن يكون ممكنا دائما".

وتابع كولر: "وبالتالي يجب أن نستعد جيدا وأن نستريح من إرهاق هذه المباراة للتسجيل والتأهل للنهائي من مباراة الإياب".

وأثنى كولر على أداء مصطفى شوبير قائلا: "لقد أدى عملًا رائعًا للغاية وحارس المرمى وظيفته أن يمنع تلقينا للأهداف، وأتتنا فرص كُيرة خطيره وأضاعوها وأتمنى أن نعوض ذلك في مباراة الإياب".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت المباراة قوية وحماسية، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتقدم الفريق بهدفين على الأقل، ولكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة، خاصة في الفرصة التي لاحت أمام وسام أبو علي، في الدقيقة الأولى، وكذلك في الفرصة المحققة التي أتيحت لطاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

وفي المقابل نجح دفاع الأهلي والحارس مصطفى شوبير في التصدي لأكثر من فرصة لفريق مازيمبي، ليحافظ شوبير بيقظته على نظافة شباكه.

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