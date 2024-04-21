صداع يفجّر رأس كولر.. الأهلى يواجه مازيمبى "بلا خط وسط" فى الإياب

يواجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى، مشكلة حقيقية فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، والمقرر لها فى السادسة من مساء الجمعة القادم، على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة الإياب بنصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتكمن مشكلة كولر الرئيسية فى غياب أغلب عناصر خط وسط المارد الأحمر فى مواجهة مازيمبى، وهى المباراة التى يبحث فيها الأهلى عن تحقيق الفوز باى نتيجة للتأهل للمرة الخامسة على التوالى لنهائى دورى الأبطال، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين.

غيابات خط وسط الأهلى عن المباريات

وتشهد صفوف الأهلى غياب عدد كبير من اللاعبين فى مركز وسط الفريق، أمثال المالى أليو ديانج والذى خضع لعملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، ومروان عطية للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وإمام عاشور لتعرضه لخلع فى الكتف، وزادت متاعب كولر بعد الإصابتين التى تعرض لها الثنائى أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق فى مباراة الذهاب، حيث اشتكى كوكا من كدمة قوية أسفل الركبة، أجبرته على مغادرة الملعب، فيما أصيب أكرم توفيق لكدمة قوية فى الوجه، وجرح فى الحاجب.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى لتجهيز عدد من المصابين قبل مواجهة مازيمبى، حيث يخضع مروان عطية لاختبار طبى دقيق فى تدريبات الفريق غدا الإثنين، للوقوف على آخر تطورات إصابة اللاعب، وإمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه، فى ظل استحالة لحاق الثنائى ديانج وإمام عاشور بالمباراة، كما يخضع أحمد نبيل كوكا لاختبار طبى للوقوف على حجم إصابته، كما يحاول الجهاز الفنى تجهيز أكرم توفيق للدفع به فى مباراة العودة.

ووصلت بعثة الأهلى فجر اليوم مطار القاهرة قادمة من الكونغو، بعد تعادل الأهلى عصر أمس سلبيا مع مازيمبى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ومنح كولر لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين استعدادًا لموقعة الإياب أمام مازيمبى.