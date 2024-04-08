الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

العطار: حازم إمام تعرض للظلم فى أزمة فيتوريا.. ودياب طوّر رابطة الأندية

حازم امام وفيتوريا
حازم امام وفيتوريا

كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم تعرض للظلم فى أزمة عقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق لمنتخب مصر.

‏‎قال وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف ام على موجات 93.7: أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية يعمل بشكل جيد وقام بتطوير الرابطة. 

‏‎وأضاف: "الثنائى البرتغالى كيروش وروى فيتوريا مدربين جيدين للغاية وقدموا لمنتخب مصر الكثير". 

‏‎وتابع العطار: "أنا الوحيد فى الاتحاد الذى كنت أتعامل مع كيروش قبل رحيله، حيث رحل عقب انتهاء عقده ولم يوافق على تجديد تعاقده".

العطار: لم أكن أعلم بقدوم رئيس نادى الزمالك وقت أزمة قيد اللاعبين

‏‎وكشف العطار أنه لم يكن يعلم بقدوم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء أزمة قيد اللاعبين.

‏‎وأوضح أنه حاول إنهاء الأزمة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى ذلك التوقيت ولكن لم يرد أحد لمدة 4 ساعات ونصف. 

‏‎وأضاف وليد العطار: "قمت بإخراج جميع المرافقين لرئيس نادى الزمالك من المكتب الخاص بى بسبب التصوير".

وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ازمة عقد البرتغالى روى فيتوريا برنامج نجوم فى عز الظهر إذاعة أون سبورت أف ام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق

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