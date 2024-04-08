العطار يكشف سبب إلغاء دورة الإمارات وموقف الفيفا من بطولة عاصمة مصر

صرح وليد العطار المدير التنفيذى لـ«الاتحاد المصرى لكرة القدم» بأن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: "بدأ التراجع عن بطولة الإمارات عقب السؤال عن حجز الفنادق وبداية حجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى لمعرفة الأمر، حيث حصل كل اتحاد على الدفعة الأولى فقط، وقمنا بانقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة الكرواتى والنيوزلندى والتونسى والاتحاد الدولى، وقام برعاية البطولة على الفور".

العطار: تعرضت للظلم فى أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

‏‎وكشف وليد العطار أنه تعرض للظلم من قبل جماهير الأهلى فى أزمة استضافة نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا 2021، والتى احتضنها فريق الوداد وفاز يومها على الأهلى، وأن الجميع استفاد من الأمر بعودة النظام القديم بخوض مباراة النهائى ذهابا وإيابًا من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

‏‎وأوضح وليد العطار قائلا: "لم أقم بإخفاء خطاب استضافة النهائى وهذا الأمر ظهر فى تحقيقات وزارة الشباب والرياضة والخطاب لم يأت إلى مكتبى أولًا فى الاتحاد المصرى لكرة القدم لأنه يمر على 6 قطاعات داخل الجبلاية قبل العرض عليا".

‏‎وأضاف العطار قائلا: "هناك تحول رقمى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة الماضية".