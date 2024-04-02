اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستوري

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، وجميع العاملين بالاتحاد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة.

المستكاوى: اتمنى مزيد من حملات تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

من جانبه أكد الصحفى الكبير حسن المستكاوي، أن امنيته خلال فترة ولايته الرئيس عبدالفتاح السيسى تتلخص فى في استمرار النجاح والتفوق الرياضي، وأن يقوم السيد الرئيس خلال الولاية الثالثة، بتكريم البعثة المصرية بعد الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في دورة الألعاب الأفريقية.

كما يرغب في مزيدًا من التطور خلال الفترة المقبلة، وأن تشهدت مصر خلال السنوات القادمة استمرار البناء لتطوير المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات المختلفة، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التى شهدتها البنية التحتية للملاعب المصرية خلال الولاية الثانية للرئيس السيسى.

وضرورة تبنى الرئيس لمزيد من الحملات والمبادرات من أجل تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، في مختلف المحافظات والقرى والنجوع من أجل بناء انسان مصرى مميز على المستوى الرياضى، وأن يستمر الرئيس فى قيادة مصر نحو التفوق والنجاح والريادة، ومواصلة الاهتمام بجميع الألعاب وخاصا الفردية، لتحقيق الميداليات وعزف النشيد الوطنى فى البطولات العالمية.