الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستوري

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، وجميع العاملين بالاتحاد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة.

المستكاوى: اتمنى مزيد من حملات تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

من جانبه أكد الصحفى الكبير حسن المستكاوي، أن امنيته خلال فترة ولايته الرئيس عبدالفتاح السيسى تتلخص فى في استمرار النجاح والتفوق الرياضي، وأن يقوم السيد الرئيس خلال الولاية الثالثة، بتكريم البعثة المصرية بعد الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في دورة الألعاب الأفريقية.

كما يرغب في مزيدًا من التطور خلال الفترة المقبلة، وأن تشهدت مصر خلال السنوات القادمة استمرار البناء لتطوير المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات المختلفة، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التى شهدتها البنية التحتية للملاعب المصرية خلال الولاية الثانية للرئيس السيسى.

وضرورة تبنى الرئيس لمزيد من الحملات والمبادرات من أجل تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، في مختلف المحافظات والقرى والنجوع من أجل بناء انسان مصرى مميز على المستوى الرياضى، وأن يستمر الرئيس فى قيادة مصر نحو التفوق والنجاح والريادة، ومواصلة الاهتمام بجميع الألعاب وخاصا الفردية، لتحقيق الميداليات وعزف النشيد الوطنى فى البطولات العالمية.

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أستاذ جمال علام أداء اليمين الدستورية فترة رئاسية جديدة حملات تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الصحفى الكبير حسن المستكاوى الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

السجن المشدد 7 سنوات لشاب لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بالوراق

ينفع أقلع الحجاب أمام صديقتى المسيحية؟ على جمعة يكشف مفاجأة عن سبب السؤال

تنصيب الرئيس السيسي.. رسائل العاصمة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق