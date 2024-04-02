الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُشيد بتصدر مصر التصنيف العالمي لكرة السلة 3×3

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بتصدر مصر التصنيف العالمي 3*3 تحت 18 سنة للشباب والآنسات وذلك طبقًا للتصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة السلة.

حيث جاء تصنيف الشباب منفردًا في المركز الأول بينما جاء تصنيف الآنسات في المركز الثالث، وجاءت مصر في صدارة التصنيف العام للمرحلة العمرية تحت 18 سنة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية.

«رجال يد الأهلي» يواجه الزمالك اليوم في الدوري

فيما يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

من المنتظر أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم، وتقام على صالة العاصمة الإدارية، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديڤيد ديڤيز المدير الفنى للمارد الأحمر على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 28-24 في المباراة الماضية ليواصل العروض المميزة التي يقدمها بالبطولة منذ بداية الموسم.

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