وزير الرياضة يشهد تكريم جمعية اللاعبين لرموز الكرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تكريم رموز الكرة خلال الاحتفال السنوي الذي أقامته جمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة الكابتن مجدى عبد الغنى.



حضر الحفل جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومجلس ادارة الاتحاد ولفيف من رموز كرة القدم والاعلاميين، والشخصيات العامة.

وقام الدكتور أشرف صبحي ومجدي عبد الغنى بتكريم عدد من رموز الكرة المصرية تقديراً لمساهماتهم المتميزة في تاريخ الرياضة المصرية. ومن بين المكرمين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك واستلم التكريم نيابة عنه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، تكريم المرحوم حسني العقبي وتسلمه احمد حسني العقبي، وتكريم الكابتن مدحت شلبي، واللمحاسب طارق السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، والكابتن ربيع ياسين، والكابتن هشام يكن.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بحضور هذا الحفل الذي يجمع رموز الكرة المصرية، مؤكدًاً على دعمه الكامل للجمعية ولجميع اللاعبين المحترفين.

ومن جانبه، أشاد مجدي عبد الغنى بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية، مؤكدًا على أن تكريم رموز الكرة هو واجب وطني تقديرًا لمساهماتهم في إسعاد الشعب المصري.

وناقش الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى عبدالحليم، آخر مستجدات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع الاحتياجات اللازمة لضمان مشاركة المنتخب بشكل مشرف في دورة الألعاب البارالمبية، بما في ذلك توفير الأجهزة والمعدات اللازمة، ودعم اللاعبين معنوياً ومادياً.

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية، وإقامة معسكرات تدريبية خارجية في الدول المتقدمة في رياضة الكرة الطائرة البارالمبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات الجارية لمنتخب الكرة الطائرة البارالمبية لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، مؤكداً على دعم الوزارة الكامل للاتحاد واللاعبين.

عبّر الدكتور أشرف صبحي عن ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب البارالمبية، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، وتحقيق ميدالية بارالمبية في الكرة الطائرة، مشيراً إلى أن دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ تُعد فرصة رائعة للاعبين المصريين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم، وإثبات أنهم قادرون على المنافسة على الميداليات."