الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي الإعلاميين بأكتوبر

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، نادي الإعلاميين الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار متابعته الدورية لأعمال التطوير والإنشاءات الجارية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.

ورافق الوزير خلال الجولة، كل من الدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب طارق شرباصي.

وخلال جولته التفقدية، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنطقة الجديدة بالنادي، وتفقد تدريب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وتفقد باقي منشآت النادي.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الإعلاميين في نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الإعلاميين في مختلف المجالات.

وأشاد "صبحي" بمستوى الخدمات المقدمة في النادي، مؤكداً على أهمية دور الأندية في تنمية المجتمع وتوفير بيئة آمنة وملائمة للشباب لممارسة الأنشطة المختلفة، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للأندية لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه.

والتقى الدكتور أشرف صبحي خلال الجولة، بأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي ختام الجولة، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لإدارة النادي على جهودها في خدمة الشباب، مؤكداً على حرص الوزارة على دعم النادي وتطويره.

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ذوي الهمم داخل 68 مركزاً للتخاطب في إفطار جماعي، وذلك في إطار فعاليات "يوم زايد الإنساني"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،  بمشاركة 12 الف من ذوي الهمم عبر الفيديو كونفرانس، بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.

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