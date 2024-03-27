وزير الرياضة يوضح حقيقة طلب الأهلى لعب مبارياته على استاد مصر بالعاصمة الإدارية

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة طلب الأهلي اللعب على استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وقال “صبحي” خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير: “ستكون هناك مناقصة لتولي إحدى الشركات العالمية ستاد مصر الفترة المقبلة، ومن الموسم المقبل سيكون متاحًا لجميع الأندية اللعب عليه، لكن الموسم الحالي لن يكون متاحًا”.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا 2024

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في تمام الثامنة مساء بعد غد الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك بسبب رغبة جماهير المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، تساعده على خطف بطاقة العبور للدور التالي من الأميرة السمراء قبل مواجهة الإياب، في ظل كثرة الإصابات والغيابات التي ضربت الأهلي مؤخرًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية.

الوداد المغربي يمنح الأهلي النجمة الحادية عشرة

منح فريق الوداد البيضاوي نظيره الأهلي، النجمة الحادية عشرة بدوري أبطال إفريقيا في تاريخه، بعدما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بطل المغرب في مواجهة الذهاب للمباراة النهائية بنتيجة 2/1، بينما كان التعادل الإيجابي حاضرًا بمواجهة الإياب بنتيجة 1/1، مستفيدًا من قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

ويمتلك الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 لقبًا، البداية كانت في نسخة 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021، و2023.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة الحالي، قد غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، في طريقها لتنزانيا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سيمبا، في دوري أبطال إفريقيا.