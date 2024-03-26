نهائى كأس العاصمة.. كرواتيا يتقدم على مصر برأسية بيتكوفيتش

تقدم منتخب كرواتيا على نظيره منتخب مصر، بهدف ثانٍ في الشوط الثاني من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بنهائي كأس العاصمة.

وسجل هدف التقدم لكرواتيا برونو بيتكوفيتش برأسية بالدقيقة 57، بعد ركلة ركنية نفذها مودريتش.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلندا الجمعة الماضى هى أول مباراة يقود فيها العميد منتخب الفراعنة، ونجح فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس إتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرة.