الشوط الأول.. التعادل الإيجابى يحسم نهائى كأس العاصمة بين مصر وكرواتيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول بين مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر المقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

منتخب كرواتيا كان المبادر في الدقيقة الأولى، وحاول أن يشكل خطورة لكن دفاعات الفراعنة أبعدت الكرة سريعًا.

وفي الدقيقة 6 تمكن منتخب مصر من الرد قويًا، بهدف مبكر لرامي ربيعة بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد حمدي.

وأكد الحكم على الهدف بعد العودة لتقنية "الفار"، بعد الشك في وجود تسلل على لاعبي منتخب مصر في الكرة.

وفي الدقيقة 16 تألق أبوجبل أمام رأسية فيدا، من ركلة ثابتة نفذها لوكا مودريتش.

وبعدها بدقيقة أضاع مصطفى محمد انفرادًا بالدقيقة 17، بعدما وضع الكرة من فوق حارس كرواتيا واصطدمت بالقائم الأيمن.

وأبعد ربيعة فرصة هدف محقق بالدقيقة 18، من على خط مرمى أبوجبل.

وبعد ضغط قوي ومستمر، تمكن منتخب كرواتيا من معادلة النتيجة بالدقيقة 21 بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد عبدالمنعم وتحولت في مرمى محمد أبوجبل.

وعاد منتخب مصر بهجمة مرتدة بالدقيقة 26، عن طريق عمر مرموش الذي اخترق من الجناح الأيمن وسدد كرة سهلة في يد حارس كرواتيا.

وهدد منتخب كرواتيا مرمى أبوجبل، بالدقيقة 34 بعدما سدد لوفر ماير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بعبدالمنعم ومرت فوق مرمى أبوجبل بقليل.

وأنقذ محمد حمدي مرمى أبوجبل بالدقيقة 42، من رأسية مدافع كرواتيا التي كانت قريبة من مرمى الأول.

وبالدقيقة الأخيرة أضاع بيتكوفيتش هدفًا محققًا أمام المرمى الخالي، بعد عرضية بياكا مرت من أمام أبوجبل ووجدها بيتكوفيتش ليضعها بشكل غريب فوق مرمى منتخب مصر.

وأجرى حسام حسن تغييرًا وحيدًا عن لقاء نيوزيلندا، حيث بدأ أكرم توفيق أساسيًا في وسط الملعب بدلًا من إمام عاشور.

ويقود الهجوم كل من الثلاثي عمر مرموش، مصطفى محمد وتريزيجيه.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة.. أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلندا الجمعة الماضى هى أول مباراة يقود فيها العميد منتخب الفراعنة، ونجح فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس إتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرة.