الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كأس عاصمة مصر.. رامى ربيعة يفتتح التسجيل للمنتخب الوطنى أمام كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

افتتح منتخب مصر التسجيل مبكرًا أمام كرواتيا، في نهائي كأس العاصمة المقام مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

سجل هدف الفراعنة رامي ربيعة بالدقيقة 6، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من محمد حمدي.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة..

 

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلندا الجمعة الماضى هى أول مباراة يقود فيها العميد منتخب الفراعنة، ونجح فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس إتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرة.

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كأس عاصمة مصر.. رامى ربيعة يفتتح التسجيل للمنتخب الوطنى أمام كرواتيا

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