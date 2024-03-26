الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور في تشكيل مصر ضد كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لنهائي كأس العاصمة ضد كرواتيا مساء اليوم الثلاثاء.

وأجرى حسام حسن تغيير وحيد عن لقاء نيوزيلندا حيث بدأ أكرم توفيق أساسيًا في وسط الملعب بدلًا من إمام عاشور.

ويقود الهجوم كل من الثلاثي عمر مرموش، مصطفى محمد وتريزيجيه.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة.. أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلاندا الجمعة الماضى هى اول مباراة يقود فيه العميد منتخب الفراعنة، ونجه فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الادارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجون التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلاندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلاندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

تشكيل مصر نهائي كأس العاصمة كرواتيا كأس العاصمة إمام مصطفى محمد

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