الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كرواتيا "تعدّل" النتيجة أمام المنتخب 1/1 في نهائي كأس عاصمة مصر

كرواتيا
كرواتيا

عدّل منتخب كرواتيا النتيجة ضد مصر في نهائي كأس عاصمة مصر في اللقاء المقام مساء اليوم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وسجل نيكولا فالسيتش هدف التعادل بالدقيقة 21، بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد عبد المنعم وتحولت في مرمى محمد أبو جبل.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة.. أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلاندا الجمعة الماضى هى اول مباراة يقود فيه العميد منتخب الفراعنة، ونجه فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم منتخبا مصر وكرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الادارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجون التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلاندا ببطولة عاصمة مصر

ويلتقى منتخبا تونس ونيوزيلاندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

كرواتيا مصر استاد مصر فالسيتش محمد ابو جبل محمد عبد المنعم

مواد متعلقة

15 دقيقة.. تقدم وسيطرة مصرية ضد كرواتيا فى نهائى كأس العاصمة

الأكثر قراءة

عاجل| بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

كأس عاصمة مصر.. رامى ربيعة يفتتح التسجيل للمنتخب الوطنى أمام كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"