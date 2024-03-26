كرواتيا "تعدّل" النتيجة أمام المنتخب 1/1 في نهائي كأس عاصمة مصر

عدّل منتخب كرواتيا النتيجة ضد مصر في نهائي كأس عاصمة مصر في اللقاء المقام مساء اليوم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وسجل نيكولا فالسيتش هدف التعادل بالدقيقة 21، بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد عبد المنعم وتحولت في مرمى محمد أبو جبل.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة.. أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلاندا الجمعة الماضى هى اول مباراة يقود فيه العميد منتخب الفراعنة، ونجه فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم منتخبا مصر وكرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الادارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجون التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلاندا ببطولة عاصمة مصر

ويلتقى منتخبا تونس ونيوزيلاندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.