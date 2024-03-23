عبدالرحمن بدر: ستاد مصر ينافس الملاعب العالمية وحسام حسن مازال بحاجة للوقت

أشاد عبدالرحمن بدر، الناقد الرياضي والصحفي بجريدة الدستور، بأداء المنتخب الوطني أمام نظيره النيوزيلندي، معتبرًا أن الانتصار كان متوقعًا وأن حسام حسن بدأ في تصحيح أخطاء الماضي.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره منتخب نيوزيلندا في المباراة التي جمعتهما بافتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، بهدف دون رد.



وقال عبدالرحمن بدر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج صباح الخير يامصر: "من الطبيعي أن يحقق منتخب مصر الفوز في مثل هذه المباريات، الأداء لم يتغير كثيرًا عن الفترات السابقة ولكن هناك الكثير من العوامل الإيجابية التي يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة".

وأضاف: "وجود حسام حسن في القيادة الفنية لمنتخب مصر يضيف الكثير للاعبي المنتخب وخاصة في العامل المعنوي، ويحفز اللاعبين لتقديم كل ما لديهم من أجل الفريق، وهو ما ظهر مع المنتخب المصري".

تنظيم دفاعي وتصحيح أخطاء

وأكمل: "حسام حسن بدأ العمل مع منتخب مصر على التنظيم الدفاعي وتصحيح أخطاء الماضي، وبدأ العمل على غلق الثغرات عن طريق منح لاعبي الجناحين أدوارًا دفاعية أكثر التزامًا بالإضافة إلى تحريك ظهيري الجنب إلى عمق الملعب لخلق الزيادة العددية في المواقف الدفاعية للفريق".

وواصل: “حسام حسن بدأ في وضع بعض من أفكاره في تشكيل المنتخب وخاصة على المستوى الهجومي وتمثلت في عملية تجميع اللعب في جهة معينة ونقل اللعب بشكل مفاجيء للجهة المعاكسة من أجل إحداث مساحة للتحرك في دفاعات الخصم”.

وعن ستاد العاصمة، قال بدر: "ستاد مصر بالعاصمة الإدارية تم تشييده على الطراز العالمي وهو الآن أكبر ستاد في مصر على مستوى السعة الجماهيرية وينافس ستاد ويمبلي في لندن وغيره من الملاعب العالمية، والدليل على ذلك إشادة المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي بأرضية الملعب والسعة الجماهيرية وتشييد الاستاد".

وأنهى: “حسام حسن مازال بحاجة للمزيد من الوقت مع المنتخب المصري من أجل تطبيق أفكاره بشكل كامل ووضع سياسته الفنية مع اللاعبين، خاصة أن تجمعات المنتخب وقتها أقل من الأندية وهو ما يجعل عملية تغيير الخطط والتكتيكي أصعب مع المنتخبات من الأندية”.