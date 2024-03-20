الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عادل عبدالرحمن: "خبرات فيتوريا كبيرة مع الأندية فقط.. ولا يصلح لتدريب المنتخبات"

فيتوريا
فيتوريا

قال عادل عبدالرحمن نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن البرتغالى روى فيتوريا مدرب كبير في الأندية فقط، مؤكدًا: كنت شاهدًا على عمله أثناء تواجدى في السعودية.

وأوضح في تصريحات إذاعية: "فيتوريا لم يصلح لتدريب منتخب مصر حيث لم يسبق له العمل مع المنتخبات على عكس مواطنة كيروش صاحب الخبرات الكبيرة والعمل مع منتخبات كثيرة قبل العمل مع الفراعنة".

وأضاف عادل عبدالرحمن: "كنت مرشحًا لتدريب منتخبات الناشئين وأحد المسئولين وعدنى بالأمر وكنت سأعمل لصالح مصر مستفيدًا من خبراتى في العمل بقطاعات الناشئين لتحقيق البطولات".

وتابع: "اختيار المدربين ليس على الخبرات والأصلح والتي يمتلك السيرة الذاتية القوية ولكن بالصحبية والمعرفة فقط ومعظم المدربين التي تعمل حاليا كانوا مساعدين رقم 5 و6 سابقا".  

واختتم:"من أفضل القرارات في النادى الأهلى عودة بدر رجب لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء في الـ10 سنوات الماضية، وانضمام محمد شوقى لاكتساب الخبرات مستقبلا".

عادل عبد الرحمن منتخب مصر روي فيتوريا فيتوريا السعودية

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