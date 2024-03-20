الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فيتوريا يكشف تفاصيل رحيله عن تدريب مصر وعلاقته بمحمد صلاح

فيتوريا وصلاح
فيتوريا وصلاح

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، الكثير من الكواليس أثناء تولي المسئولية الفنية للفراعنة على مدار السنتين الماضيتين، وعلاقته بمحمد صلاح قائد الفراعنة.

فيتوريا يكشف تفاصيل رحيله عن تدريب مصر وعلاقته بمحمد صلاح

وقال فيتوريا لموقع "Flash Score": "كنت مرتبطا بعقد مدته 4 سنوات مع منتخب مصر، يتخلله بطولتان أثناء تلك الفترة، كما كنت أعتقد أن المسئولين لديهم رؤية طويلة المدى".

وأضاف: "حققنا نتائج إيجابية للغاية ورفعنا سقف طموحات الجماهير المصرية، لكن بعد فترة أدركت تماما أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، سنواجه صعوبات كبيرة في نسخة أمم إفريقيا الأخيرة".

وواصل فيتوريا: "كنت أتمنى استكمال مهمته مع المنتخب حتى بعد الخروج الإفريقي، لأنه كانت لديّ علاقات رائعة مع جميع اللاعبين وشعرنا أن الأمور تسير على ما يرام".

وتابع: "لكن بعد الخروج من أمم إفريقيا فضلت الرحيل".

وعن علاقته مع محمد صلاح أوضح: "أشعر بسعادة كبيرة في العمل مع اللاعب، أتمتع بعلاقة جيدة للغاية معه، فهو نجم كبير داخل وخارج الملعب ويتمتع بقدرة رائعة في اتخاذ القرارات على أرض الملعب".

وأردف: "اللاعب يتمتع أيضا بشهية مفتوحة لتسجيل الأهداف تكاد تكون منقطعة النظير".

وأكمل مدرب الفراعنة السابق: "صلاح لاعب متواضع للغاية ومحترف، إنه يلعب 70 مباراة في الموسم بواقع مباراة كل 3 أيام، لذلك كان علينا أن نفكر في ما هو الأفضل بالنسبة له".

وعن وجهته المقبلة، أشار المدرب البرتغالي، إلى أنه عقب رحيله عن منتخب مصر، تلقى العديد من الاتصالات والعروض سواء من المنتخبات أو الأندية.

واختتم قائلا: "أحب كرة القدم وأشاهدها طوال الوقت، لكنني في الوقت الحالي لست مهووسا بالعودة إلى التدريب مجددا، علينا الانتظار لما سيحدث في بداية الموسم المقبل".

 روي فيتوريا رحل عن تدريب الفراعنة مؤخرا، عقب الخروج المبكر من أمم إفريقيا، على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، من دور الـ16.

وكان فيتوريا تولى المسئولية الفنية لمنتخب مصر، في يونيو 2022 بعقد يمتد لـ2026، إلا أن توديع نسخة "كان الأخيرة 2023"، عجل برحيله عن تدريب المنتخب الوطني الأول.

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