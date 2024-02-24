جمال علام يكشف راتب فيتوريا قبل إقالته من تدريب منتخب مصر

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، راتب روي فيتوريا ومساعديه قبل الرحيل عن منتخب مصر وتعيين حسام حسن.

وقال جمال علام، في تصريحات تلفزيونية، "كان المطلوب منا إعداد المنتخب بشكل صحيح وهذا تم من قبلنا، الإعداد كان جيدًا جدًا والشعب كان سعيدًا قبل البطولة وكنا مرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية لكن ما حدث أن كل الفرق التي ترشحت للفوز باللقب ودعت البطولة من دور الـ16".

وأضاف: "اتقال عني إني راجل طيب وسهل يتاكل، عندنا في الصعيد نتعامل بالأدب لكن نأخذ حقوقنا في النهاية".

وتابع: "المسؤولية جماعية في اتحاد الكرة، حتى لو كان هناك اعتراض على فيتوريا من البداية من قبل بعض الأعضاء، والعقد كان طبيعيًا".

وكشف: "تفاجأت بالمزاد الذي فُتح على راتب المدير الفني في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الراتب الصحيح 140 ألف دولار والمساعدين 43 ألف دولار، والمبلغ الإجمالي 183 ألف دولار".

وأكمل: "السيرة الذانية لـ فيتوريا كانت جيدة جدا والإخفاق وارد حدوثه وكان هناك شرط جزائي مثل أي عقد".

وأتم حديثه: "كان هناك اتجاه قبل تولي حسام حسن المهمة، وهو تعيين هيرفي رينار لكن كانت له شروط أن يتولى المسؤولية عقب الأوليمبياد وأن يُرسل مساعديه لتدريب المنتخب بشكل مؤقت، لكن تم رفض هذا الشرط".