السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جمال علام يكشف راتب فيتوريا قبل إقالته من تدريب منتخب مصر

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، راتب روي فيتوريا ومساعديه قبل الرحيل عن منتخب مصر وتعيين حسام حسن.

وقال جمال علام، في تصريحات تلفزيونية، "كان المطلوب منا إعداد المنتخب بشكل صحيح وهذا تم من قبلنا، الإعداد كان جيدًا جدًا والشعب كان سعيدًا قبل البطولة وكنا مرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية لكن ما حدث أن كل الفرق التي ترشحت للفوز باللقب ودعت البطولة من دور الـ16".

وأضاف: "اتقال عني إني راجل طيب وسهل يتاكل، عندنا في الصعيد نتعامل بالأدب لكن نأخذ حقوقنا في النهاية".

وتابع: "المسؤولية جماعية في اتحاد الكرة، حتى لو كان هناك اعتراض على فيتوريا من البداية من قبل بعض الأعضاء، والعقد كان طبيعيًا".

وكشف: "تفاجأت بالمزاد الذي فُتح على راتب المدير الفني في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الراتب الصحيح 140 ألف دولار والمساعدين 43 ألف دولار، والمبلغ الإجمالي 183 ألف دولار".

وأكمل: "السيرة الذانية لـ فيتوريا كانت جيدة جدا والإخفاق وارد حدوثه وكان هناك شرط جزائي مثل أي عقد".

وأتم حديثه: "كان هناك اتجاه قبل تولي حسام حسن المهمة، وهو تعيين هيرفي رينار لكن كانت له شروط أن يتولى المسؤولية عقب الأوليمبياد وأن يُرسل مساعديه لتدريب المنتخب بشكل مؤقت، لكن تم رفض هذا الشرط".

جمال علام جمال علام رئيس اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا اتحاد الكرة منتخب مصر

مواد متعلقة

روي فيتوريا بعد رحيله عن تدريب مصر: راض عن تجربتي

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس

عاجل.. مقاتلة أمريكية تعترض منطادًا مجهولًا فلا أجواء ولاية يوتاه

مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال