عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن مجلس الجبلاية اتفق مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب على سداد الشرط الجزائي على ثلاثة أشهر بعد فسخ التعاقد معه.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن روي فيتوريا سيحصل على الشرط الجزائي من خلال حصوله على راتبه لمدة 3 أشهر لعدم وجود سيولة مالية كافية داخل الاتحاد لحصوله على الشرط الجزائي كاملا.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر إقالة روي فيتوريا من منصبه، وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، بعد الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية، وتوديع البطولة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، كما أن المنتخب لم يحقق أي فوز خلال البطولة بتعادله في ثلاث مباريات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر وخسارته من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في المباراة بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن مؤتمرا صحفيا، غدا، للإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد، وتشكيل باقي الجهاز المعاون بعد الاستقرار على إبراهيم حسن مديرا للمنتخب وطارق سليمان مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى ووليد بدر مديرا إداريا، على أن يختار حسام حسن مدربا جديدا سيتم الاستقرار عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

سامي قمصان يرفض التواجد في الجهاز الفني للمنتخب

وتفاوض حسام حسن مع سامي قمصان المدرب العام في الأهلي للتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب، إلا أن الأخير رفض وتمسك باستمراره مع الأهلي.

كما تواجد سيد معوض لاعب الأهلي السابق ضمن الترشيحات للتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، بالإضافة إلى أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق.

واستقر حسام حسن على الاستعانة بمدرب أحمال برازيلي في جهاز الفراعنة، سبق أن عمل معه أثناء قيادته منتخب الأردن.