الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يبحث عن ثغرة فى عقد فيتوريا لحرمانه من الشرط الجزائى (خاص)

روي فيتوريا
روي فيتوريا

رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، جميع محاولات مسئولي اتحاد الكرة من أجل إقناعه بتقسيط الشرط الجزائي في عقده.

وأقيل روي فيتوريا من منصبه بعد وداع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

وكشف مصدر داخل الجبلاية لـ"الدستور"، عن إرسال الاتحاد عقد المدرب إلى اللجنة القانونية من أجل البحث عن ثغرة في العقد تُمكن الاتحاد من عدم دفع الشرط الجزائي في عقده.

ويرغب البرتغالي في الحصول على قيمة 3 أشهر هي الشرط الجزائي في عقده.

البرتغالي روي فيتوريا اتحاد الكرة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا الجبلاية منتخب مصر

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