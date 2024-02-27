فيتوريا يكلف محاميه بشكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد مماطلة الجبلاية فى سداد مستحقاته

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، على شكوى اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد مماطلة الجبلاية في سداد مستحقاته المالية، وهي الحصول على 3 أشهر نظير الشرط الجزائي بعد فسخ التعاقد معه، مع الحصول على راتب شهر يناير.

وتواصل محامي روي فيتوريا مع اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية للحصول على الشرط الجزائي، والذى يقدر بـ549 ألف يورو، إلا أنه فوجئ بمماطلة اتحاد الكرة، ما جعل فيتوريا يكلفه بشكوى اتحاد الكرة في حال عدم حصوله على الشرط الجزائى أول مارس المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد كلف اللجنة القانونية لاتحاد الكرة برئاسة محمد الماشطة ببحث عقد روي فيتوريا للكشف عن ثغرة فى العقد، لعدم حصول فيتوريا على الشرط الجزائي لرفض التنازل عن جزء من الشرط الجزائي وتمسكه بالحصول على ثلاثة أشهر.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر إقالة روى فيتوريا من منصبه، وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، بعد الأداء السيئ الذى ظهر به المنتخب فى بطولة الأمم الإفريقية، وتوديع البطولة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، كما أن المنتخب لم يحقق فوزا خلال البطولة بتعادله في ثلاث مباريات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر وخسارته من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في المباراة.

من ناحية أخرى، استقرت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، على الاستجابة لطلب حسام حسن بتغيير موعد مباراة الأهلي وإنبى التى كان مقررا لها يوم 15 مارس المقبل لتعارضها مع موعد معسكر المنتخب الذى سينطلق يوم 13 استعدادًا لبطولة الإمارات الودية التى تقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس بمشاركة 4 منتخبات: مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.