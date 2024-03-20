نيوكاسل يونايتد يعلن إصابة مدافعه بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء، عن إصابة مدافعه الهولندي سيف بوتمان بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد النادي في بيان رسمي، أن سفين بوتمان سيخضع لعمليلة جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وبلغ مانشستر سيتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 -0 السبت، ضمن منافسات دور الثمانية.

وسجل بيرناردو سيلفا هدفي المباراة لمانشستر سيتي في الدقيقتين 13 و31.

يذكر أن بوتمان غاب عن 17 مباراة لنيوكاسل هذا الموسم بسبب الإصابات.

ولعب بوتمان 66 مباراة بقميص نيوكاسل في أول موسمين مع الفريق وسجل هدفين.

وانضم بوتمان لنيوكاسل قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2022 لمدة 5 سنوات حتى عام 2027 مقابل 37 مليون يورو وفقًا للتقارير.