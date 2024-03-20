الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إصابة نوير واستبعاده من معسكر منتخب ألمانيا في التوقف الدولي

نوير
نوير

أعلن منتخب ألمانيا إصابة حارس وقائد الفريق مانويل نوير، واستعباده من معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وأكد المنتخب تعرض نوير لإصابة عضلية أثناء تدريبه رفقة منتخبه الوطني، ولن يتمكن قائد بايرن ميونخ من المشاركة الدولية أمام فرنسا وهولندا بسبب الإصابة، وسيعود إلى ميونخ.

وشهدت قائمة المنتخب الألماني، عودة توني كروس نجم ريال مدريد،  بعد غياب 3 أعوام تقريبا من إعلانه الإعتزال الدولي، عقب خروج منتخب بلاده من بطولة يورو 2020، والتي أقيمت في صيف عام 2021، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا كالآتي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم)، بيرند لينو (فولهام)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

خط الدفاع: فالديمار أنطون (شتوتجارت)، جان نيكلاس بيست (هايدنهايم)، بنيامين هنريكس (لايبزج)، جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت)، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت)، ديفيد راوم (لايبزيج). - أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط: روبرت أندريخ (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش (شتوتجارت)، باسكال جروس (برايتون)، إيلكاي جوندوجان (برشلونة)، توني كروس (ريال مدريد)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)، نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند)، كاي هافرتز (أرسنال)، توماس مولر (بايرن ميونيخ)، دينيز أونداف (شتوتجارت).

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