نصر أبو الحسن: علاقتي جيدة بالخطيب ولا مانع من رحيل هذا اللاعب للأهلي

قال نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، إنه علاقته جيدة جدًا بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ولا توجد أي خلافات مع نادي القرن.

‏‎أضاف أبو الحسن، في تصريحات لبرنامج “نجوم فى عز الضهر” عبر إذاعة أون سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلاً: "نحن نعيش عصر إحتراف حاليًا وانتقال اللاعبين من الاسماعيلى إلى الاهلى أمر طبيعى بسبب القدرة المالية ولا أمانع فى انتقال عبد الرحمن مجدى نجم الدراويش للقلعة الحمراء فى حال وجود عرض مالى كبير ".

‏وأضاف نصر أبو الحسن قائلاً: "هناك مخطّط لاستضافة مجلس إدارة النادي الأهلى خلال المرحلة المقبلة فى الإسماعيلية ونقوم بزيارة النادى الأهلى، لإنهاء فكرة التعصب بين جمهور الفريقين".

نصر ابو الحسن يكشف تفاصيل مفاوضات الاهلى الليبى للتعاقد مع مجدى

‏‎أكد أبو الحسن أن مسؤولى نادى الأهلى الليبى حاولوا ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق فى بداية الموسم وكان هناك موافقة على رحيل اللاعب.

‏‎وأوضح "مسئولى الأهلى الليبى قاموا بالتراجع عن الصفقه بسبب أن المدير الفنى للفريق الذى فضل ضم إلياس جلاصى لاعب المصرى البورسعيدى بديلا له ".

أبو الحسن: لا توجد خلفات مع حسنى عبد ربه ونرحب به داخل الاسماعيلى

‏‎أشار “أبو الحسن” إلى أنه لا توجد خلفات مع حسنى عبد ربه نجم الدراويش السابق مع مجلس الإدارة الحالى:"نرحب بعمل حسنى داخل نادى الاسماعيلى والاستفادة من خبراته "