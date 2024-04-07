خالد عبدالعزيز: هذه شروطى لرئاسة اتحاد الكرة وسر عزوفى عن زيارة الزمالك

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أنه لم يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة ونادي الزمالك الفترة الماضية وذلك بسبب عدم التنسيق مع الجهات المتخصصة ومن الممكن مستقبلا عقب استقرار الأوضاع.

‏‎وأوضح عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7، قائلا "سبب عدم خوض انتخابات الزمالك بسبب كثرة المشاكل القانونية منذ سنوات وهذا مناخ لا يؤدي إلى نجاح".

‏‎وأضاف: "حسين لبيب الأصلح حاليا لرئاسة نادى الزمالك وهناك العديد من الملفات لا بد أن يعمل على إصلاحها ".

‏‎وتابع خالد عبد العزيز، قائلا: "لم أشارك في انتخابات نادي الزمالك منذ تواجدي في وزارة الشباب والرياضة لعدم تفضيل شخص على آخر".

عبد العزيز: الأهلي الأفضل إداريا وتربطني علاقة طيبة بالخطيب

‏‎وكشف خالد عبد العزيز أن منظومة النادي الأهلي الإدارية الأفضل فى مصر حاليا بسبب تواصل الأجيال منذ الكابتن صالح سليم وإعداد كوادر قادرة على قيادة القلعة الحمراء.

‏‎وأوضح قائلا " تربطني علاقة طيبة بالكابتن محمود الخطيب وحسن حمدي ورؤساء الأندية الأخرى أيضا".

عبد العزيز: مصر موقعة على الميثاق الأولمبي منذ 2005

‏‎وكشف وزير الشباب والرياضة السابق أن الدولة المصرية موقعة على الميثاق الأولمبي منذ عام 2005 لذلك نعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.

‏‎وأوضح أنه لا بد من وجود مركز التسوية والتحكيم في مصر لأنها الفاصلة في الصراعات و النزاعات الرياضية وذلك في حال اللجوء إلى المحكمة الدولية تطالب أيضا بحكم مركز التسوية والتحكيم البلد الخاصة بك".

خالد عبد العزيز: فكرت فى خوض انتخابات اتحاد الكرة

وكشف خالد عبد العزيز أنه فكر فى خوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم ولكن ذلك يحتاج ترتيب مسبق من سنوات لتكوين قائمة متكاملة.

‏‎وأوضح قائلا "المهندس هانى أبوريدة تربطني به علاقة قوية منذ اكثر من ٣٠ عامًا وعملنا مع بعض وله فضل كبير عليا فى تنظيم كاس الامم الافريقية ٢٠٠٦ ".

‏‎وأضاف: "من الصعب التواجد فى قائمة هانى أبوريدة على منصب النائب بسبب المكانة المتواجد عليها حاليا وتنصيبي وزيرا للشباب والرياضة ثم العودة إلى منصب النائب وهذا الأمر يطبق عليه أيضا".

خالد عبد العزيز يحدد شروط ترشحه لاتحاد الكرة

‏‎وكشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق "في حال ترشحي لانتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لا بد من الاستعانة بأصحاب الخبرات السابقة في الإدارة الرياضية ومعرفة القوانين الدولية.

‏‎وأوضح قائلا: "ومن ضمن الأسماء التى لا بد من تواجدها أحمد مجاهد ومحمود الشامي بسبب خبرتهما الكبيرة في الإدارة الرياضية والقوانين الدولية".