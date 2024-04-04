أبوالحسن يكشف عن 5 قضايا تهدد الإسماعيلى فى فيفا.. ويفجر مفاجأة بشأن العسقلانى

كشف نصر أبوالحسن رئيس نادى الإسماعيلي عن أنه تم رفع القيد عن النادى، اليوم، عقب دفع مبلغ قدره 3 آلاف فرانك سويسرى.

‏‎وأوضح نصر أبوالحسن، خلال تصريحات لبرنامج “نجوم فى عز الظهر”، عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7، قائلا: "هناك 5 قضايا أخرى فى فيفا من لاعبين أجانب تقدر بـ4 ملايين دولار غرامات ونعمل على حلها حاليا لعدم التعرض للإيقاف مرة أخرى، على رأسهم الإيفواري جان موريل ولاعب أرجنتيني واللاعب بن خماسة وفراس شواط وقمنا بالاستئناف على قراراتهم.

‏‎وأضاف نصر أبوالحسن، قائلا: "تم تحويل فلوس التونسى فخر الدين بن يوسف كاملة".

وأكد نصر أبوالحسن أن هناك بندًا فى عقد إياد العسقلاني لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الأولى والثانية له فى الاحتراف لأى فريق خلاف الإسماعيلى.

‏‎وأوضح قائلا "وقمت ببيع إياد العسقلاني بمبلغ قدره مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقد اللاعب بنسبة 10% إعادة بيع لأى ناد آخر".

ويرتبط إياد العسلاقى بمفاوضات مع الأهلى للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.